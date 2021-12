Il concerto di Natale dei Cameristi della Scala in streaming: tutti i dettagli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sarà trasmesso in streaming su YouTube il concerto di Natale dei Cameristi della Scala, in diretta dal Duomo di Milano. I grandi maestri che riceveranno omaggio saranno Giuseppe Sarti e Antonio Vivaldi. Il concerto di Natale dei Cameristi della Scala Per l’occasione i Cameristi della Scala saranno diretti dal maestro Giulio Prandi, ma ci sarà anche il Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia insieme ai soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli con il contralto Marta Fumagalli. Durante il concerto di Natale dei Cameristi della Scala verranno eseguite ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sarà trasmesso insu YouTube ildidei, in diretta dal Duomo di Milano. I grandi maestri che riceveranno omaggio saranno Giuseppe Sarti e Antonio Vivaldi. IldideiPer l’occasione isaranno diretti dal maestro Giulio Prandi, ma ci sarà anche il Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia insieme ai soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli con il contralto Marta Fumagalli. Durante ildideiverranno eseguite ...

