GF Vip 2021, la confessione di Barù: “Mi faccio le canne da quando ho 14 anni” (video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il popolo del web si è soffermato da una frase pronunciata da Barù, new entry nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Il nipote di Costantino della Gherardesca si trovava, infatti, in cucina insieme a Jessica Selassié ed Eva Grimaldi per preparare il pranzo. A quel punto, il nobiluomo si è lasciato andare ad una battuta con dei dettagli inediti sulla sua adolescenza: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…”. Barù “mi faccio le c4nne da quando ho 14 anni secondo te non so rollare?” IO STESA #gfvip pic.twitter.com/MH5JGNMj9y — Ruth ? (@xcinefilax) December 21, 2021 L’ingresso del neo gieffino ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il popolo del web si è soffermato da una frase pronunciata da, new entry nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘. Il nipote di Costantino della Gherardesca si trovava, infatti, in cucina insieme a Jessica Selassié ed Eva Grimaldi per preparare il pranzo. A quel punto, il nobiluomo si è lasciato andare ad una battuta con dei dettagli inediti sulla sua adolescenza: “Senti, miledaho 14, vuoi che nonil coso? E Vabbè lascia stare…”.“mile c4nne daho 14secondo te non so rollare?” IO STESA #gfvip pic.twitter.com/MH5JGNMj9y — Ruth ? (@xcinefilax) December 21,L’ingresso del neo gieffino ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? - #Grande #Fratello #2021: #quanto - zazoomblog : Montepremi Grande Fratello Vip 2021: quanto guadagna il vincitore? Soldi e cachet - #Montepremi #Grande #Fratello… - AlessandraZadro : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… - SanremoAncheNoi : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… - mariadiscozia : RT @viaggrego: “#Teatro dell’#Opera a #Firenze. #Politici e #Vip '#Assembrati' senza limiti di #Capienza. Ma non era arrivata #Omicron? (#V… -