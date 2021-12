Gazzetta: Milan intelligente a non sottovalutare l’Empoli, Kessie trequartista capolavoro di ingegneria tattico (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport incorona il Milan come anti-Inter campione d’inverno. La squadra di Pioli ha saputo preparare la partita senza sentirsi superiore rispetto all’avversario e la mossa Kessie trequartista studiata dal tecnico rossonero è stata quella che ha portato alla vittoria. “Uno scarto di misura sarebbe stato più giusto, ma il successo Milanista nel suo insieme è assolutamente legittimo, perché il Milan ha avuto l’intelligenza di non sottovalutare l’Empoli, di adattarsi all’avversario, senza “puzza sotto al naso” come direbbe Allegri. È stata la prestazione di una squadra matura, consapevole delle difficoltà che attraversa -l’emergenza infortuni – e rispettosa dei valori altrui. La mossa a sorpresa di Pioli, Kessie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladello Sport incorona ilcome anti-Inter campione d’inverno. La squadra di Pioli ha saputo preparare la partita senza sentirsi superiore rispetto all’avversario e la mossastudiata dal tecnico rossonero è stata quella che ha portato alla vittoria. “Uno scarto di misura sarebbe stato più giusto, ma il successoista nel suo insieme è assolutamente legittimo, perché ilha avuto l’intelligenza di non, di adattarsi all’avversario, senza “puzza sotto al naso” come direbbe Allegri. È stata la prestazione di una squadra matura, consapevole delle difficoltà che attraversa -l’emergenza infortuni – e rispettosa dei valori altrui. La mossa a sorpresa di Pioli,...

