Draghi pronto per il Quirinale. E ora i partiti scelgano, elezione Colle non è risiko (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quello che ci si aspettava è arrivato, Mario Draghi non ha detto che non vuole andare al Quirinale. La tradizionale conferenza stampa di fine anno tra il presidente del Consiglio e i giornalisti ha dato una chiara indicazione: io ci sono, ha chiarito il premier, ma siete voi partiti a dover decidere cosa farò, con tutto quel che seguirà le vostre scelte. A cominciare dalla prosecuzione del governo in carica. E' banale dire che il premier attenda le mosse dei leader politici, sono settimane che forse da Palazzo Chigi (e dal Quirinale perché no) si aspettano di vedere un passo dalla politica, una iniziativa da un lato per porre freno ad una corsa cominciata troppo presto (con eventuali problemi per l'esecutivo) e dall'altro per far capire (anche se impropriamente, per il Colle non è prevista una gara ...

