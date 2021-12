Draghi al Quirinale? I corrispondenti dei giornali esteri si confrontano sulle ipotesi in campo

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - Grand_Battery : RT @La7tv: #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier #Draghi nella conferenza stampa di fine anno: 'L'ho visto molto sicur… - romanino48 : RT @maxdantoni: Anche alcuni commentatori stranieri rilanciano l'idea di Draghi che «governa» dal Quirinale (attraverso un tecnocrate di su… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Quirinale

Ma la domanda in fondo era una sola: ci va alo no?ha seminato una certa quantità di indizi che non possono essere letti univocamente perché ogni risposta conteneva il suo contrario ......di fine mandato e le sue parole appaiono come una vera e propria autocandidatura al. Non un addio palese a Palazzo Chigi, certo, troppo presto per scoprire le carte, ma quandoparla ...Le zuffe sulla Finanziaria, il Senato che diventa un suk. Il premier è tentato di accelerare sulle concessioni delle spiagge, ma Pd e Lega recalcitrano. Orlando condanna il Superbonus, ma il suo parti ...L’apertura di Draghi agita le forze politiche. Salvini: "È l’unico che ha l’autorevolezza per tenerci insieme" ...