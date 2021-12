"Draghi al Colle? Troppe chiacchiere" Parla il maestro delle poltrone Cencelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale? Per Massimiliano Cencelli, noto agli addetti ai lavori come il maestro delle poltrone, il cambio della guardia non sarebbe così immediato. "A me tutte queste chiacchiere su Mario Draghi al Quirinale non mi convincono per niente. Non sarà una cosa semplice fare un passaggio di testimone tra palazzo Chigi e il Quirinale", ha dichiarato all'Adnkronos l'inventore del celebre Manuale per l'assegnazione di incarichi politici e di governo, commentando le parole riferite dal premier Mario Draghi in occasione della conferenza stampa di fine anno. L'attuale presidente del Consiglio, seppur abbia aperto alla corsa al Colle, è difficile che possa venire eletto al Quirinale, ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Marioda Palazzo Chigi al Quirinale? Per Massimiliano, noto agli addetti ai lavori come il, il cambio della guardia non sarebbe così immediato. "A me tutte questesu Marioal Quirinale non mi convincono per niente. Non sarà una cosa semplice fare un passaggio di testimone tra palazzo Chigi e il Quirinale", ha dichiarato all'Adnkronos l'inventore del celebre Manuale per l'assegnazione di incarichi politici e di governo, commentando le parole riferite dal premier Marioin occasione della conferenza stampa di fine anno. L'attuale presidente del Consiglio, seppur abbia aperto alla corsa al, è difficile che possa venire eletto al Quirinale, ...

