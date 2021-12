Covid: frode su bonus fiscali, sequestro per oltre 1 mld di euro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Un maxi sequestro di un miliardo e 250mila euro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Roma, in relazione a crediti derivanti da bonus fiscali in materia edilizia. Si tratta di due distinti provvedimenti di sequestro d'urgenza, disposti dal procuratore Michele Prestipino e dall'aggiunto Stefano Pesci, il primo di 1.017.680.552 euro e l'altro di 234.331.107 euro. In entrambi i casi si tratta di ipotesi fraudolente segnalate dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle analisi effettuate mediante le banche dati e poi oggetto di approfondimenti da parte della Gdf. “Sulla base degli elementi raccolti, le due frodi, del tutto indipendenti tra loro – spiega la Procura ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Un maxidi un miliardo e 250milaè stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Roma, in relazione a crediti derivanti dain materia edilizia. Si tratta di due distinti provvedimenti did'urgenza, disposti dal procuratore Michele Prestipino e dall'aggiunto Stefano Pesci, il primo di 1.017.680.552e l'altro di 234.331.107. In entrambi i casi si tratta di ipotesi fraudolente segnalate dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle analisi effettuate mediante le banche dati e poi oggetto di approfondimenti da parte della Gdf. “Sulla base degli elementi raccolti, le due frodi, del tutto indipendenti tra loro – spiega la Procura ...

