Covid | fonti | verso discoteche aperte a capodanno | ma con booster o tampone**

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Ledovrebbero restare. O almeno questo è l'orientamento del governo, emerso durante la cabina di regia di oggi tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza., dunque, ma con un'accortezza in più dal 28 al 31 dicembre: aver fatto la terza dose di vaccino o presentarsi con l'esito di un tampone negativo. La discussione, comunque, resta aperta, la decisione finale verrà presa nel corso del Cdm in programma oggi alle 17.

...si prevede l'estensione dell'obbligo di - dunque in possesso di vaccinati e guariti dal- ... Si vieta, infatti - chiariscono le stesse- 'il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, ...E' quanto emerge da diversegovernative al termine della cabina di regia sula Palazzo Chigi. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Fi e Iv, che avrebbe chiesto di ...Cabina di regia anti-Covid: le regole del nuovo decreto (dal 28 dicembre), i 4 punti in CdM. Tamponi, terza dose, Green Pass, Omicron ...Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Il governo valuta di estendere l’obbligo di vaccino a tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Durante la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze d ...