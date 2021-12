Covid: bozza dl, mascherine all'aperto anche in bianca, obbligo FFP2 su mezzi pubblici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Mascherina all'aperto, anche in zona bianca. E' questa una delle misure contenute nella bozza del dl festività all'esame del Cdm. "Fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto trova applicazione anche in zona bianca", si legge infatti. Ma il decreto fa un passo in più, introducendo l'obbligo della FFP2 ai mezzi pubblici, ma anche nei teatri, cinema, locali all'aperto, stadi, ecc. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Mascherina all'in zona. E' questa una delle misure contenute nelladel dl festività all'esame del Cdm. "Fino al 31 gennaio 2022, l'di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,nei luoghi all'trova applicazionein zona", si legge infatti. Ma il decreto fa un passo in più, introducendo l'dellaai, manei teatri, cinema, locali all', stadi, ecc. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge ...

