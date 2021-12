Concorso infanzia e primaria, prove scritte concluse: oltre 52 mila i partecipanti. Il 60,8% è ammesso all’orale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sono concluse regolarmente, nelle sette giornate previste, le prove scritte del Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e per la primaria (posti comuni e di sostegno), che si sono svolte dal 13 al 21 dicembre. Lo comunica il ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sonoregolarmente, nelle sette giornate previste, ledelordinario per la scuola dell’e per la(posti comuni e di sostegno), che si sono svolte dal 13 al 21 dicembre. Lo comunica il ministero dell'Istruzione. L'articolo .

