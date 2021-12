Bologna. Il sottopasso di via Rizzoli in comodato d’uso alla Cineteca

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 2021 si chiude lanciando uno sguardo sul futuro del grande progetto per la riqualificazione deldi viae del Cinema Modernissimo che nel 2022 troverà il suo compimento: è stata infatti deliberata la convenzione tra il Comune die la Fondazionediper la cessione indeldi viae, contestualmente, avviato il cantiere per la costruzione della nuova pensilina in Piazza Re Enzo e della scala che diventerà il nuovo accesso sia al Cinema Modernissimo, sia all’area espositiva del. Una vocazione, quella delper le mostre, già messa in evidenza dal successo delle esposizioni dedicate agli inventori del ...

Il 2021 si chiude lanciando uno sguardo sul futuro del grande progetto per la riqualificazione del Sottopasso di via Rizzoli e del Cinema Modernissimo che nel ...