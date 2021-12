Bayern, preso un giovane talento cinese (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giovane talento cinese Liu Shaoziyang sarà un nuovo giocatore del Bayern dal 2022, ma non può giocare nè con la Primavera e nè con la seconda squadra in Regionalliga. Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 dicembre 2021) IlLiu Shaoziyang sarà un nuovo giocatore deldal 2022, ma non può giocare nè con la Primavera e nè con la seconda squadra in Regionalliga.

