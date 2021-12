Bar e ristoranti | obbligo Super Green Pass anche al bancone | come funziona e tutte le regole

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal 30 dicembre il decreto legge Festività introduce nei bar e neil’diper accedere,al. Non sarà più sufficiente, dunque, il normaleche si può ottenerecon il tampone, ma sarà possibile entrare in un esercizio commerciale della ristorazione,solo per consumare un caffè al banco, solo se muniti di unche attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid. Questa una delle nuove misure del Governo per contrastare la recrudescenza di casi di Covid-19. SportFace.

erano chiusi, così come la maggior parte dei negozi, e le feste private non erano consentite. La differenza principale tra il Natale del 2021 e quello del 2020 è il vaccino . Lo ...La Murcia meridionale ha anche detto alle imprese dei servizi non essenziali di chiudere all′1 di notte, limitando così le occasioni di incontro, in un paese doverimangono di ...Dal 30 dicembre il decreto legge Festività introduce nei bar e nei ristoranti l’obbligo di Super Green Pass per accedere, anche al bancone. Non sarà più sufficiente, dunque, il normale green pass che ...Stretta anti-covid in arrivo da parte del Governo. La cabina di regia si è tenuta nella mattinata di giovedì 23 .... Alle 17 invece il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo decreto per co ...