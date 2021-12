Atletico Madrid, l’elogio a Simeone: «Orgogliosi di ciò che stiamo realizzando insieme» (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Atletico Madrid ha elogiato il lavoro di Simeone, a 10 anni dalla sua nomina ad allenatore dei Colchoneros L’Atletico Madrid, attraverso i propri social, ha voluto elogiare il lavoro di Diego Pablo Simeone, nel giorno dei 10 anni dal suo arrivo sulla panchina dei Colchoneros. LA NOTA – «10 anni fa abbiamo annunciato il ritorno di Diego Pablo Simeone. Oggi più che mai siamo Orgogliosi di ciò che stiamo realizzando insieme». Hace 10 años anunciamos el regreso de Diego Pablo @Simeone. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo juntos.#AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ha elogiato il lavoro di, a 10 anni dalla sua nomina ad allenatore dei Colchoneros L’, attraverso i propri social, ha voluto elogiare il lavoro di Diego Pablo, nel giorno dei 10 anni dal suo arrivo sulla panchina dei Colchoneros. LA NOTA – «10 anni fa abbiamo annunciato il ritorno di Diego Pablo. Oggi più che mai siamodi ciò che». Hace 10 años anunciamos el regreso de Diego Pablo @. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo juntos.#AúpaAtleti — Atlético de(@Atleti) December 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mercato Roma, dal Portogallo: Tiago Pinto interessato ad Herrera La Roma è sulle tracce di Herrera . Secondo quanto riportato da A Bola Tiago Pinto è interessato al centrocampista dell'Atletico Madrid. Il contratto del giocatore messicano scade a giugno del 2022 e quest'anno sta provando poco spazio. Solo 11 presenze stagionali tra campionato e Champions League. Nel mercato ...

LaLiga, Atlético Madrid: è crisi senza fine: col Granada arriva il 4° ko consecutivo TUTTO mercato WEB Dal Portogallo: sempre viva la pista Herrera per la Roma La stampa lusitana ripropone il nome del messicano ex Porto Secondo quanto riportato da A Bola, la Roma resta interessata ad Hector Herrera per rinforzare il centrocampo. Il nome del messicano, attual ...

