Alessandro e Sophie passano la notte insieme e lei fa la spia su Jessica

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Se fino a qualche giorno fa avevamo visto unaCodegoni molto matura e premurosa, sempre attenta alle sue amiche ( e non solo) nella casa del Grande Fratello VIP 6, ieri abbiamo visto un altro volto dell’ex tronista. La Codegoni infatti ha avuto un faccia a faccia con, la quale le ha chiesto di allontanarsi da, visto che pensava di poter avere delle chance con lui. La Codegoni le aveva assicurato di mantenere le distanze, perchè rispetta lei ma anche perchè non vuole ferire Gianmaria. Le due ragazze si erano quindi confrontate esi era aperta confessando anche delle sue fragilità. Tutte cose che poi, un po’ come si fa da bambini, è andata a spifferare adBasciano, con il quale ha passato lasotto le coperte tra ...