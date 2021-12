Agguato davanti a un bar a Napoli | è grave il capoclan Troncone

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato ferito in uned è ricoverato in gravi condizioni Vitale, 53 anni, personaggio di spicco della malavita organizzata che di recente avrebbe assunto il controllo delle attività illecite nel quartiere di Fuorigrotta.si trovava all’esterno di un bar quando è stato ferito da più colpi di arma da fuoco al volto e alle gambe. I carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno ricostruendo la dinamica dell’. Il 10 novembre scorso, sempre a Fuorigrotta, fu ucciso il 30enne Andrea Merolla, nipote e stretto collaboratore di. L’di oggi contro ilconferma i timori su una escalation di violenza nella criminalità locale per il controllo del territorio. L'articolo ...

Agguato a Fuorigrotta dove è stato ferito il boss Vitale Troncone. Il 53enne è stato freddato nella mattinata di oggi, giovedì 23 dicembre, davanti al suo bar, dove è stato raggiunto da diversi colpi ...