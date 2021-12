Un posto al sole: Rossella e Riccardo sono in pericolo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Rossella e Riccardo sono in pericolo: cosa è accaduto ai due? Rossella e Riccardo in vacanza insiemeUna nuova puntata attente i fan di Un posto al sole. Giunti quasi al termine di questa settimana, i protagonisti di dell’episodio in questione saranno Rossella e Riccardo. I due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme, in vista delle festività natalizie. La loro vacanza attirerà le attenzioni di qualcuno non tanto felice di vederli insieme. Viola e Diego sono molto preoccupati per Raffaele e decideranno di parlargli per capire cosa sta succedendo. Roberto sfogherà la sua frustrazione ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chein: cosa è accaduto ai due?in vacanza insiemeUna nuova puntata attente i fan di Unal. Giunti quasi al termine di questa settimana, i protagonisti di dell’episodio in questione saranno. I due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme, in vista delle festività natalizie. La loro vacanza attirerà le attenzioni di qualcuno non tanto felice di vederli insieme. Viola e Diegomolto preoccupati per Raffaele e decideranno di parlargli per capire cosa sta succedendo. Roberto sfogherà la sua frustrazione ...

Advertising

nicolasavoia : #AscoltiTv soap 21/12 ??#twittamiBeautiful 2.552.000 18,17% ??#UnaVita 2.367.000 17,66% ??#IlParadisodelleSignore 1… - electricladycat : Che poi io pensavo di averlo disattivato, ma a quanto pare dopo un tot è starò riattivato automaticamente perchè ho… - Topina2017 : RT @Liannelunare: @SamTonellato Cioè uno non può andare dove vuole nella casa xchè questa ha detto a tutti di stare in un determinato posto… - infoitcultura : Un posto al Sole: Viola torna a Palazzo Palladini - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2021: Rossella e Riccardo sono in pericolo? Qualcuno li osserva! -