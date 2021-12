Spalletti: «La sostituzione di Mertens? È stata una scelta tecnica, volevo più fisicità» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro lo Spezia Nello spogliatoio è venuto il presidente De Laurentiis che ha avuto lungo colloquio con la squadra «È venuto a fare gli auguri e un brindisi con la squadra, l’hanno informata male» Un altro risultato negativo «Abbiamo perso una brutta partita perché poi la gara l’abbiamo condotta a lunghi tratti e non siamo stati bravi a chiudere delle azioni e fare gol. Non siamo stati bravi a creare spazi e fare azioni per bucare la densità difensiva dello Spezia» Vi è mancato il go «È chiaro che nella chiusura dell’azione siamo venuti meno, siamo arrivati a chiudere qualche palla importante che poteva essere spinta dentro, ma non siamo stati fortunati di trovare mai l’uomo libero che potesse chiuderla‚ La sostituzione di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro lo Spezia Nello spogliatoio è venuto il presidente De Laurentiis che ha avuto lungo colloquio con la squadra «È venuto a fare gli auguri e un brindisi con la squadra, l’hanno informata male» Un altro risultato negativo «Abbiamo perso una brutta partita perché poi la gara l’abbiamo condotta a lunghi tratti e non siamo stati bravi a chiudere delle azioni e fare gol. Non siamo stati bravi a creare spazi e fare azioni per bucare la densità difensiva dello Spezia» Vi è mancato il go «È chiaro che nella chiusura dell’azione siamo venuti meno, siamo arrivati a chiudere qualche palla importante che poteva essere spinta dentro, ma non siamo stati fortunati di trovare mai l’uomo libero che potesse chiuderla‚ Ladi ...

