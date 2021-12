Spal, caos Covid: Asl Ferrara mette squadra in quarantena (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’intero gruppo squadra della Spal in quarantena. Questa la decisione dell’Asl di Ferrara in seguito alle positività al Covid-19 rilevate nella società biancoazzurra. Al termine dei sette giorni di isolamento fiduciario saranno effettuati altri tamponi e, solo in caso di esito favorevole, l’attività potrà essere ripresa. Per quanto riguara le gare in programma, è praticamente certo il rinvio di quelle in programma allo stadio ‘Paolo Mazza’ contro Benevento e Pisa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’intero gruppodellain. Questa la decisione dell’Asl diin seguito alle positività al-19 rilevate nella società biancoazzurra. Al termine dei sette giorni di isolamento fiduciario saranno effettuati altri tamponi e, solo in caso di esito favorevole, l’attività potrà essere ripresa. Per quanto riguara le gare in programma, è praticamente certo il rinvio di quelle in programma allo stadio ‘Paolo Mazza’ contro Benevento e Pisa. SportFace.

