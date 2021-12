Scontro tra tre mezzi in autostrada | 50enne muore sul colpo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ghedi (Brescia). Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di mercoledì lungo l’A21. È successo intorno alle 9 all’altezza dell’area di servizio Ghedi Ovest. La dinamica dello, in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, un’auto e un furgone, è ancora da chiarire. Il conducente del furgone, undi cui ancora non si conoscono le generalità, è morto sula causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Il guidatore del camion, 59 anni, invece ha riportato un trauma a un braccio. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi di legge. Pesanti le ripercussioni sul traffico.