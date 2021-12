Perde il controllo dell’auto e finisce in un dirupo | un ferito

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – E’ di unil bilancio dell’incidente avvenuto sulla provinciale 85 Telese-Alife, nel territorio di San Salvatore Telesino, dove una Lancia Y nera è uscita fuori dalla carreggiata terminando la sua corsa in un terreno sottostante. Sul posto oltre i sanitari del 118, presenti anche i poliziotti del Commissariato di Telese Terme per i rilievi del caso e una gru dei Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo. La dinamica è ancora al vaglio dei militari, ma pare che l’autista abbia perso ildel veicolo per poi finire nelsottostante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

