“Perché ho sostituito Mertens”, la spiegazione di Spalletti (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sostituzione di Dries Mertens all’inizio del secondo tempo ha un po’ meravigliato, lasciando un po’ desiderare sul finale. Proprio per questo la sostituzione del belga è stato uno degli argomenti toccati nel corso dell’intervista a Luciano Spalletti a Dazn, il cui tecnico ha esposto le sue considerazione spiegando il Perché della sua scelta. Queste le sue parole: Dries Mertens, Napoli-Atalanta “Mertens? La sostituzione è stata una scelta tecnica, volevo mettere uno che aveva più peso senza cambiare la struttura di strada. La squadra non stava facendo male, ma ho messo più fisicità in campo”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sostituzione di Driesall’inizio del secondo tempo ha un po’ meravigliato, lasciando un po’ desiderare sul finale. Proprio per questo la sostituzione del belga è stato uno degli argomenti toccati nel corso dell’intervista a Lucianoa Dazn, il cui tecnico ha esposto le sue considerazione spiegando ildella sua scelta. Queste le sue parole: Dries, Napoli-Atalanta “? La sostituzione è stata una scelta tecnica, volevo mettere uno che aveva più peso senza cambiare la struttura di strada. La squadra non stava facendo male, ma ho messo più fisicità in campo”.

