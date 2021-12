Napoli, Mandava bloccato per l’estate. Giuntoli punta due calciatori (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli non molla Mandava. Giuntoli e De Laurentiis potrebbero definire alcuni colpi sul mercato di gennaio. IL Napoli LAVORA SUL MERCATO DI GENNAIO. La coppa d’Africa potrebbe privare Spalletti di alcuni calciatori importati, uno su tutti: kalidou koulibaly. Gli azzurri come riferito dal ds Giuntoli sono alla ricerca di un difensore centrale e di un teerzino. Il Ds azzurro e De Laurentiis sono a lavoro per sostituire il partente Kostas Manolas, ceduto all’Olympiacos. Per la difesa, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica si lavora su due nomi: “Il Napoli, guarda in Turchia, tra Marcao del Galatasaray (classe ’96) e Attila Szalai (’98) del Fenerbahçe.I due calciatori per prezzo e caratteristiche piacciono molto agli ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilnon mollae De Laurentiis potrebbero definire alcuni colpi sul mercato di gennaio. ILLAVORA SUL MERCATO DI GENNAIO. La coppa d’Africa potrebbe privare Spalletti di alcuniimportati, uno su tutti: kalidou koulibaly. Gli azzurri come riferito dal dssono alla ricerca di un difensore centrale e di un teerzino. Il Ds azzurro e De Laurentiis sono a lavoro per sostituire il partente Kostas Manolas, ceduto all’Olympiacos. Per la difesa, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica si lavora su due nomi: “Il, guarda in Turchia, tra Marcao del Galatasaray (classe ’96) e Attila Szalai (’98) del Fenerbahçe.I dueper prezzo e caratteristiche piacciono molto agli ...

