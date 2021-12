Mourinho | «La Sampdoria non voleva giocare | meritavamo di vincere»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) José, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match pareggiato contro la: le sue dichiarazioni José, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match pareggiato contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Non abbiamo giocato bene, meritato disì per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Abbiamo provato, abbiamo giocato con intensità cercando di, non dico tante situazione da gol sono state create ma di dominio sì. Partita bruttissima, perché la squadra chenon ha giocato bene. Quella che nonha fatto la sua partita». L'articolo proviene da Calcio News ...

Commenta per primo Roma -1 - 1 Rui Patricio 6: Poco lavoro nel primo tempo. Nella ripresa trema per il palo di ... Poi è tanto confuso)5,5: Dopo il dominio di Bergamo ti aspetti una ...All.:: Falcone; Bereszynski (77' Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (88' Depaoli), Silva, Ekdal (37' Ferrari), Askildsen (88' Yepes Laut); Caputo (77' Quagliarella), ...Al termine della sfida di Serie A tra Roma e Sampdoria finita in parità, José Mourinho ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il tecnico giallorosso non si risparmia ed esprime ...Lo dice subito Mou: “Non abbiamo giocato bene”. C’è rammarico per il pareggio casalingo con la Sampdoria, dopo la roboante vittoria di Bergamo, e anche per la prestazione sottotono: “Abbiamo meritato ...