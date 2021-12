Daily Mail, le accuse di stupro per Mendy salgono a 7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continuano ad aumentare i problemi per Benjamin Mendy. Il calciatore del Manchester City infatti era già stato accusato di 4 stupri in estate, ma adesso, secondo quanto riporta il Daily Mail, gli abusi salgono a 7. Le accuse in questione riguardano cinque denuncianti di età superiore ai 16 anni e si presume che le violenze siano avvenute tra ottobre 2020 e agosto 2021. Al momento Mendy resta in custodia cautelare all’HMP Altcourse, a Liverpool, e sembra che dovrebbe tornare davanti ai giudici il ??24 gennaio del prossimo anno, ma il giudice Patrick Thompson ha detto che la data sembrava irrealistica. In una precedente udienza, il suo avvocato Christopher Stables ha negato fermamente le accuse a carico del suo assistito. Insieme al calciatore francese è imputato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continuano ad aumentare i problemi per Benjamin. Il calciatore del Manchester City infatti era già stato accusato di 4 stupri in estate, ma adesso, secondo quanto riporta il, gli abusia 7. Lein questione riguardano cinque denuncianti di età superiore ai 16 anni e si presume che le violenze siano avvenute tra ottobre 2020 e agosto 2021. Al momentoresta in custodia cautelare all’HMP Altcourse, a Liverpool, e sembra che dovrebbe tornare davanti ai giudici il ??24 gennaio del prossimo anno, ma il giudice Patrick Thompson ha detto che la data sembrava irrealistica. In una precedente udienza, il suo avvocato Christopher Stables ha negato fermamente lea carico del suo assistito. Insieme al calciatore francese è imputato ...

Ultime Notizie dalla rete : Daily Mail Brigitte Macron sporge denuncia contro le fake news secondo cui sarebbe nata uomo Nel corso delle settimane i tweet con questo hashtag si sono moltiplicati, come riporta il Daily Mail, arrivando a oltre 34mila, e l'hashtag è rimasto in vetta ai trending topic francesi per diversi ...

Kaia Gerber e Austin Butler: allarme nuova coppia Nelle ultime ore però hanno fatto il giro del mondo le foto, pubblicate in esclusiva dal Daily Mail , che la mostrano durante una passeggiata con Austin Butler , protagonista della serie TV The ...

Nel corso delle settimane i tweet con questo hashtag si sono moltiplicati, come riporta il Daily Mail, arrivando a oltre 34mila, e l'hashtag è rimasto in vetta ai trending topic francesi per diversi ...

Nelle ultime ore però hanno fatto il giro del mondo le foto, pubblicate in esclusiva dal Daily Mail, che la mostrano durante una passeggiata con Austin Butler, protagonista della serie TV The ...