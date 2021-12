Clima, si va verso il disastro. E la tecnologia non aiuterà a salvarci (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viviamo in tempi strani e distopici. Da una parte diritti costituzionali come lavoro, scuola e salute a mio avviso sempre più picconati e infranti in nome di una presunta salute pubblica, che non è mai realmente interessata in decenni di inquinamento selvaggio e tagli alla sanità. Dall’altra una situazione di grave crisi ecologica e Climatica che i governanti si rifiutano di vedere e anzi peggiorano con scelte scellerate. In questi giorni gli attivisti di Extinction Rebellion stanno protestando disperatamente, rischiando la galera. Sono “l’Ultima Generazione” e da giorni fanno disobbedienza civile, bloccando le strade e facendo azioni di disturbo nonviolento. Sostengono che la politica abbia fallito (ed è difficile dar loro torto) nel gestire l’emergenza Climatica. Chiedono di istituire una assemblea di cittadini/e nazionale deliberativa sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viviamo in tempi strani e distopici. Da una parte diritti costituzionali come lavoro, scuola e salute a mio avviso sempre più picconati e infranti in nome di una presunta salute pubblica, che non è mai realmente interessata in decenni di inquinamento selvaggio e tagli alla sanità. Dall’altra una situazione di grave crisi ecologica etica che i governanti si rifiutano di vedere e anzi peggiorano con scelte scellerate. In questi giorni gli attivisti di Extinction Rebellion stanno protestando disperatamente, rischiando la galera. Sono “l’Ultima Generazione” e da giorni fanno disobbedienza civile, bloccando le strade e facendo azioni di disturbo nonviolento. Sostengono che la politica abbia fallito (ed è difficile dar loro torto) nel gestire l’emergenzatica. Chiedono di istituire una assemblea di cittadini/e nazionale deliberativa sulla ...

