Brian Eno contro i NFT | “Un modo in cui gli artisti partecipano in modo marginale al capitalismo globale”

"Ora anche gli artisti possono diventare stronzi capitalisti". Agli NFT non piacciono proprio. L'acronimo sta per Non - Fungible Tokens. Si tratta di certificati digitali prodotti grazie alla tecnologia blockchain che, abbinati a qualunque file (una ...Disi può pensare tutto e il contrario di tutto, ma certamente non si può dire che non abbia un punto di vista personale sul mondo. In quello della musica, che lo ha visto protagonista per ...Il produttore musicale si è scagliato contro i NFT, Eno non crede facciano la differenza se non per spostare soldi da un conto a un altro ...Per alcuni i certificati digitali sono un modo per ridare valore economico alle opere d'arte. Per il grande produttore e non-musicista sono la faccia presentabile della finanziarizzazione del mondo ...