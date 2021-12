Banco BPM e WeBank adesso supportate da Garmin Pay (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al giorno d’oggi, sta diventando sempre più una moda effettuare un pagamento sicuro, veloce, comodo e in mobilità, grazie alle carte di debito o credito ed ai Bancomat contactless, oltre che agli smarthphone e smartwatch dotati di tecnologia NFC. Ed ecco che Garmin, famosa società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, risulta tra i produttori più attivi sotto questo aspetto. Garmin Pay consente di eseguire un pagamento in modo veloce e in totale sicurezza sfruttando tantissimi orologi intelligenti e sportwatch. Considerato l’elevato numero di utenti e gli smartwatch acquistati, la compagnia a stelle e strisce ha deciso di inserire il supporto a due nuove banche: Banco BPM e WeBank. Grazie al servizio Garmin Pay, sarà possibile effettuare pagamenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al giorno d’oggi, sta diventando sempre più una moda effettuare un pagamento sicuro, veloce, comodo e in mobilità, grazie alle carte di debito o credito ed aimat contactless, oltre che agli smarthphone e smartwatch dotati di tecnologia NFC. Ed ecco che, famosa società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, risulta tra i produttori più attivi sotto questo aspetto.Pay consente di eseguire un pagamento in modo veloce e in totale sicurezza sfruttando tantissimi orologi intelligenti e sportwatch. Considerato l’elevato numero di utenti e gli smartwatch acquistati, la compagnia a stelle e strisce ha deciso di inserire il supporto a due nuove banche:BPM e. Grazie al servizioPay, sarà possibile effettuare pagamenti ...

reportrai3 : Mps era una delle banche che insieme a Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Unicredit aveva deciso di vendere diamanti come… - bitcityit : i pagamenti contacless di Garmin Pay ora disponibili anche per le carte di debito di Banco BPM e WeBank: I clienti… - CeotechI : RT @CeotechI: Garmin Pay disponibili per i clienti Banco BPM e WeBank - #App #BancoBPM #Contactless #Garmin #GarminItalia #GarminLuxe #Garm… - 83napolano : RT @CeotechI: Garmin Pay disponibili per i clienti Banco BPM e WeBank - #App #BancoBPM #Contactless #Garmin #GarminItalia #GarminLuxe #Garm… - TuttoTechNet : Garmin Pay supporta da oggi anche Banco BPM e WeBank -