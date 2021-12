AI, in campo Cdp e Compagnia San Paolo: call di 4 milioni per progetti di ricerca hi-tech (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La collaborazione tra la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa depositi e prestiti prende il via con il lancio del bando Intelligenza Artificiale finalizzato a sostenere progetti di ricerca innovativi in grado di generare ricadute positive sul territorio in termini economici e sociali. Il budget è di 4 milioni di euro. “Il lancio della seconda edizione del bando Intelligenza artificiale conferma il nostro interesse in un ambito strategico per il sostegno allo sviluppo del nostro Paese – anche in linea con quanto previsto dall’agenda europea, basti pensare al Digital Europe Program oa Next Generation Eu – e fondamentale per fornire risposta ad alcune sfide delle sfide – sociali, ambientali, tecnologiche ed economiche – cui sono chiamate le Fondazioni filantropiche”, ha dichiarato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La collaborazione tra la Fondazionedi Sane la Fondazione Cassa depositi e prestiti prende il via con il lancio del bando Intelligenza Artificiale finalizzato a sostenerediinnovativi in grado di generare ricadute positive sul territorio in termini economici e sociali. Il budget è di 4di euro. “Il lancio della seconda edizione del bando Intelligenza artificiale conferma il nostro interesse in un ambito strategico per il sostegno allo sviluppo del nostro Paese – anche in linea con quanto previsto dall’agenda europea, basti pensare al Digital Europe Program oa Next Generation Eu – e fondamentale per fornire risposta ad alcune sfide delle sfide – sociali, ambientali, tecnologiche ed economiche – cui sono chiamate le Fondazioni filantropiche”, ha dichiarato ...

