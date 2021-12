032c WORKSHOP x Sloggi | la collezione comfortwear unisex AI22

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il marchio globale di bodywearannuncia la sua ultima collaborazione incentrata sullo stile, la partnership con il rinomato marchio berlinese, che dà vita a unadi 11 capi, presentata in esclusiva al Pitti Immagine 101 e in uscita online e in selezionati negozi internazionali a settembre 2022. Disegnata da Maria Koch, direttore creativo diReadytowear, lasi concentra su capi basic essenziali ed elevati che incarnano l’eticadi comfort e innovazione. La visione creativa del progetto si riassume in una massima: “Limit everything to the bare essentials. But don’t remove the poetry.” In una palette di colori sobri, tra tonalità neutre e nuance verdi e viola, la...

