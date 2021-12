Viaggio dentro Verona dove "la camicia nera è gradita e tollerata": un libro inchiesta racconta l'estrema destra (Di martedì 21 dicembre 2021) Una Verona a tinta unita. Una Verona città di provincia che anela a diventare capitale della destra più estrema d'Italia, con vista sul sovranismo europeo. Una Verona dove il diverso fatica troppo a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) Unaa tinta unita. Unacittà di provincia che anela a diventare capitale dellapiùd'Italia, con vista sul sovranismo europeo. Unail diverso fatica troppo a ...

