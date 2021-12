Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 07:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma; E PROPRIO VERSO LA CITTA IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO INQ UESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA: SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, SULLA SALARIA, E ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021)DEL 21 DICEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO INQ UESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA: SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, SULLA SALARIA, E ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Appia tra piazza Re di Roma e via Demetriade - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Ostiense tra viale Marconi e Casal Bernocchi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Flaminia tra via del Foro Italico e il #Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Ardeatina tra via Porta di san Sabastiano e il Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul #Gra tra Parco de Medici e Romanina -

