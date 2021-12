Traffico Roma del 21-12-2021 ore 08:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno i collegamenti sulla lettera turbano della 24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro sulla tangenziale code da via Nomentana via dei Campi Sportivi verso i fori Italico e da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia ancora tra Casal del Marmo il Aurelia lungo la carreggiata esterna Traffico intenso sulle principali un incidente da segnalare in via di Villa Troili all’altezza di via degli Aldobrandeschi alle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana via Alessandria fino alle 17:30 tu via Zara senso unico di marcia in via delle Alpi a Corso Trieste nel pomeriggio possibili disagi per una manifestazione a partire dalle 14 in Piazza Santi Apostoli il cui termine è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno i collegamenti sulla lettera turbano della 24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro sulla tangenziale code da via Nomentana via dei Campi Sportivi verso i fori Italico e da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia ancora tra Casal del Marmo il Aurelia lungo la carreggiata esternaintenso sulle principali un incidente da segnalare in via di Villa Troili all’altezza di via degli Aldobrandeschi alle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana via Alessandria fino alle 17:30 tu via Zara senso unico di marcia in via delle Alpi a Corso Trieste nel pomeriggio possibili disagi per una manifestazione a partire dalle 14 in Piazza Santi Apostoli il cui termine è ...

Advertising

quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, traffico intenso in via del Quadraro - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, traffico intenso in via Appia tra il #Gra e via Appia Pignatelli - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) in uscita in direzione d… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) in uscita in direzione da Rom… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico critico sulla SP28b Settecamini-Guidonia tra Via di Marco Simone e SS5-Settecamini -