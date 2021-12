Tennis, i tornei di Jannik Sinner e Matteo Berrettini prima degli Australian Open 2022. Si parte con l’ATP Cup (Di martedì 21 dicembre 2021) La programmazione dei due Tennisti italiani di punta è ormai ben nota, almeno per la fase iniziale: Matteo Berrettini e Jannik Sinner saranno di scena in ATP Cup. Il romano e l’altoatesino fanno parte, per iscrizione, della squadra italiana in gara nella competizione che caratterizza i primi nove giorni del 2022. Per Berrettini si tratta di una seconda volta, avendo già partecipato nel 2021 con riscontri ottimi, non convertiti in risultati di rilievo agli Australian Open solo perché ci si è messo di mezzo l’infortunio addominale che lo ha colpito nel finale di match con il russo Karen Khachanov, impedendogli di proseguire il torneo. Per Sinner, invece, si tratta di un debutto: lo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) La programmazione dei dueti italiani di punta è ormai ben nota, almeno per la fase iniziale:saranno di scena in ATP Cup. Il romano e l’altoatesino fanno, per iscrizione, della squadra italiana in gara nella competizione che caratterizza i primi nove giorni del. Persi tratta di una seconda volta, avendo giàcipato nel 2021 con riscontri ottimi, non convertiti in risultati di rilievo aglisolo perché ci si è messo di mezzo l’infortunio addominale che lo ha colpito nel finale di match con il russo Karen Khachanov, impedendogli di proseguire il torneo. Per, invece, si tratta di un debutto: lo ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Scopriamo la programmazione di Sinner e di Berrettini prima degli Australian Open 2022: si comincerà con l'… - SalvatoreSodan1 : RT @WeAreTennisITA: I 67 anni di Chris Evert ?? Dominatrice del tennis per vent'anni negli anni '70 e 80, numero 1 del mondo di fine anno p… - Tyrian3 : RT @WeAreTennisITA: I 67 anni di Chris Evert ?? Dominatrice del tennis per vent'anni negli anni '70 e 80, numero 1 del mondo di fine anno p… - WeAreTennisITA : I 67 anni di Chris Evert ?? Dominatrice del tennis per vent'anni negli anni '70 e 80, numero 1 del mondo di fine an… - tomtweet3 : @Mainaxcs @latwittipe Quindi se non c'è violenza potevano non censurare: ma invece lo hanno fatto. (E l'hanno segre… -