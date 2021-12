Sindrome di Tourette | qual è la malattia di cui soffre Alessandro Borghi?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Cos’è ladii sono i sintomi che la contraddistinguono? Sono queste le domande che in queste ore affollano la mente dei fan di, l’attore di Suburra e non solo. Molto spesso i fan idealizzano i propri attori preferiti senza pensare che possano avere una vita lontano dai riflettori, una vita non sempre perfetta, ed è proprio in quest’ottica che bisogna leggere l’intervista a cuore aperto rilasciata daa Il Corriere della Sera. Raccontando la sua vita prima di diventare famoso e poi anche dopo, l’attore protagonista di Suburra ha rivelato di aver scoperto di soffrire delladi, unaneurologica che causa una serie di sintomi che lui ha dovuto gestire: “Le parole ...