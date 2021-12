Scoperto giro di false vaccinazioni a Palermo. Arrestati leader no vax e infermiera (Di martedì 21 dicembre 2021) La tariffa per essere vaccinati solo sulla carta, ottenere green pass e super green pass pur essendo esposti in maniera totale al Covid costava fino a 400 euro. Questa la tariffa che chiedevano i tre fermati dalla Digos nell’ambito dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Felice De Benedittis, su false vaccinazioni a Palermo. I fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale Civico e faceva finta di inoculare i vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo. L’infermiera che lavorava nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo avrebbe incassato 100 euro per ogni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La tariffa per essere vaccinati solo sulla carta, ottenere green pass e super green pass pur essendo esposti in maniera totale al Covid costava fino a 400 euro. Questa la tariffa che chiedevano i tre fermati dalla Digos nell’ambito dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Felice De Benedittis, su. I fermati sono Filippo Accetta,locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’che lavora all’ospedale Civico e faceva finta di inoculare i vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo. L’che lavorava nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo diavrebbe incassato 100 euro per ogni ...

