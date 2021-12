Salernitana e casi covid, salta match a Udine (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana non andrà a Udine causa casi covid in squadra e nello staff. La conferma arriva nella nota del club campano, rilasciata nella notte. La Salernitana doveva incontrare l’Udinese alla Dacia Arena oggi alle 18.30: “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge -, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Lanon andrà acausain squadra e nello staff. La conferma arriva nella nota del club campano, rilasciata nella notte. Ladoveva incontrare l’se alla Dacia Arena oggi alle 18.30: “L’U.S.1919 – si legge -, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sportface2016 : +++L'Asl blocca la #Salernitana, vietato ai campani di partire oggi per Udine a causa di alcuni casi di #COVID19+++ - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ANSA: STOP DA ASL, SALERNITANA NON PARTE PER UDINE Per alcuni casi di positività al Covid-19… - Agenzia_Ansa : La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dov… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: “Casi accertati di Covid”: la #Salernitana non parte per Udine - StraNotizie : Salernitana e casi covid, salta match a Udine -