Petrolio: in recupero, Wti a 69,46 dollari al barile(+1,24%) (Di martedì 21 dicembre 2021) Quotazioni del Petrolio in recupero dopo il crollo della vigilia sui timori degli effetti della variante Omicron sulla ripresa dell'economia. Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 69,46 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Quotazioni delindopo il crollo della vigilia sui timori degli effetti della variante Omicron sulla ripresa dell'economia. Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 69,46 ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in recupero, Wti a 69,46 dollari al barile(+1,24%): Brent risale a 72,17 dollari - G_DiVittorio : I derivati americani sugli indici perdono oltre l'1% Asia in rosso Petrolio sotto del 3% Dollaro in recupero… - Banca_MPS : Registrato un andamento incerto dei tassi #USA, stabili quelli dell’#Eurozona. Rimbalza l’#EuroDollaro. Tra le… -