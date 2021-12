Pagelle Genoa-Atalanta 0-0 | voti e tabellino | Serie A 2021 2022

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lee ildi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di, in cui le due formazioni non sono andate oltre un mesto pareggio a reti bianche. Nell’arco dei novanta minuti di gioco anche le occasioni da rete hanno latitato, tant’è che la partita ha regalato ben poche emozioni; ulteriori note negative dell’incontro gli infortunio di Duvan Zapata e Domenico Criscito. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dunque, concludono ilal quarto posto in classifica con 38 punti, mentre i rossoblù, strappando un prezioso pareggio, chiudono terz’ultimi a quota soli 11 punti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sirigu 6,5; Biraschi 6,5, Bani 6, Vasquez 6,5; Cambiaso 6, Sturaro 5,5 (88? ...

