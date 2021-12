Omicidio Diabolik, intercettazione in ordinanza: “L’ha ammazzato lui, lo sa tutta Roma” (Di martedì 21 dicembre 2021) “…perché è morto pure quello, a sede’ sulla panchina stava, a fuma’ la sigaretta, ha preso na revolverata qua dietro! E altri due de quelli la’ che hanno sparato, vabbè so morti quelli che hanno sparato a Leandro”. E’ quanto si legge in un’intercettazione riportata nell’ordinanza di convalida del fermo per Raul Esteban Calderon – presunto autore dell’Omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik’, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pistola – in cui il gip di Roma sottolinea come dalle parole di Enrico Bennato “si evince chiaramente il contesto di lotte tra gruppi, e l’attribuzione dell’Omicidio Piscitelli al proprio gruppo”. “Nella conversazione del 20 aprile è esplicita l’attribuzione a Raul Calderon ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) “…perché è morto pure quello, a sede’ sulla panchina stava, a fuma’ la sigaretta, ha preso na revolverata qua dietro! E altri due de quelli la’ che hanno sparato, vabbè so morti quelli che hanno sparato a Leandro”. E’ quanto si legge in un’riportata nell’di convalida del fermo per Raul Esteban Calderon – presunto autore dell’di Fabrizio Piscitelli, alias ‘’, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti acon un colpo di pistola – in cui il gip disottolinea come dalle parole di Enrico Bennato “si evince chiaramente il contesto di lotte tra gruppi, e l’attribuzione dell’Piscitelli al proprio gruppo”. “Nella conversazione del 20 aprile è esplicita l’attribuzione a Raul Calderon ...

