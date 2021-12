Nuoto, Mondiali vasca corta: Nicolò Martinenghi argento nei 50 rana a un soffio dall’oro! (Di martedì 21 dicembre 2021) Due centesimi che un po’ di amarezza lasciano. Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 rana dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Il lombardo, già secondo nei 100 rana in questa competizione nell’Etihad Arena di Abu Dhabi, ha bissato quanto fatto nella distanza più lunga. Uno stacco ottimo a 0.62 dal blocco per l’allievo di Marco Pedoja e uno spalla a spalla bellissimo con l’americano Nic Fink. Lo statunitense ha prevalso al tocco con il nuovo record americano di 25.53, mentre per Martinenghi un arrivo lungo che forse non gli ha permesso di piazzare la zampata quando contava (25.55). Una medaglia comunque è arrivata in una gara nella quale il brasiliano João Gomes Júnior ha conquistato il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Due centesimi che un po’ di amarezza lasciano.ha conquistato la medaglia d’nei 50dei2021 diin. Il lombardo, già secondo nei 100in questa competizione nell’Etihad Arena di Abu Dhabi, ha bissato quanto fatto nella distanza più lunga. Uno stacco ottimo a 0.62 dal blocco per l’allievo di Marco Pedoja e uno spalla a spalla bellissimo con l’americano Nic Fink. Lo statunitense ha prevalso al tocco con il nuovo record americano di 25.53, mentre perun arrivo lungo che forse non gli ha permesso di piazzare la zampata quando contava (25.55). Una medaglia comunque è arrivata in una gara nella quale il brasiliano João Gomes Júnior ha conquistato il ...

