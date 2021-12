Meteo, Natale da incubo: pioggia e neve, ecco dove. Le previsioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà un Natale all'insegna del maltempo . Lo stivale vedrà il passaggio di due perturbazioni che porteranno piogge e nubifragi su gran parte delle nostre Regioni. L'anticiclone delle Azzorre, infatti, ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà unall'insegna del maltempo . Lo stivale vedrà il passaggio di due perturbazioni che porteranno piogge e nubifragi su gran parte delle nostre Regioni. L'anticiclone delle Azzorre, infatti, ...

