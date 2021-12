Juventus | Arrivabene | “Dybala e De Ligt? Facile parlare di attaccamento alla maglia”

Advertising

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Effetto Arrivabene: mercato, società, linea d'azione, ecco cos'ha cambiato nella Juve - DAZN_IT : Così Arrivabene sulla questione rinnovi in casa Juventus ?? - DespricableMe : RT @tuttosport: #Juve, #Arrivabene: 'A qualcuno interessa più il procuratore che la maglia' ?? - marcosalemi67 : RT @SCUtweet: #Arrivabene a DAZN ?? Facile parlare di essere attaccati alla maglia della #Juventus... Difficile è dimostrarlo. Alcuni sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arrivabene

Calciomercato, le parole disu Dybala e De Ligt fanno discutere: cosa ha detto il responsabile dell'area tecnica. In questi istanti laè impegnata in uno degli anticipi della ...Commenta per primo Maurizio, direttore generale della, a DAZN: 'Sento parlare di panettoni, pandori, poi si parlerà di colombe. Guardiamo quello che stiamo facendo e lo facciamo bene: ringrazio i tifosi, devo ..."Dybala è il numero 10 della Juventus, de Ligt è un grandissimo difensore. Loro devono fare il loro lavoro, noi il nostro".Osservato speciale all’Allianz Stadium per Juve Cagliari: ecco il possibile colpo a sorpresa in casa bianconera. La Juventus chiude il suo 2021 contro il Cagliari di Mazzarri.