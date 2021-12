GF Vip | Katia contro Eva | “Ti butto in piscina”

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lite molto accesa nella casa del Grande Fratello Vip tra Eva Grimaldi eRicciarelli. Tutto è iniziato da un consiglio non richiesto da parte di, che ha fatto infuriare Eva: le due hanno alzato i toni e alla fine la Ricciarelli ha minacciato di buttare inl’attrice! Gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip cominciano a vacillare anche a causa dei nuovi ingressi nel reality. Nelle ultime ore, in particolare, è andato in scena uno sdi fuoco tra due donne davvero molto forti:Ricciarelli e Eva Grimaldi, l’attrice che è entrata solo qualche giorno fa. Tutto è partito dal momento in cui i concorrenti stavano facendo la lista della spesa. “Lascia che siano loro a fare la lista della spesa”, ha consigliato, rivolgendosi ad Eva. L’attrice si è ...