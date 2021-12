Fabrizio Corona “ha mantenuto l’astinenza dalla cocaina: deve continuare le cure per la patologia psichiatrica fuori dal carcere” (Di martedì 21 dicembre 2021) Fabrizio Corona ha bisogno di cure per via della sua patologia psichiatrica e dovrà quindi continuare a fare terapia fuori dal carcere. Questo sarà possibile perché il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso all’ex re dei paparazzi il differimento pena per un anno, nelle forme della detenzione domiciliare. Corona sconterà quindi la sua pena a casa. “La condizione psicopatologica di Corona permane anche attualmente”, è scritto nel provvedimento notificato oggi ai difensori, gli avvocati Ivano Chiesa, Antonella Calcaterra e Cristina Morrone. E anche “l’apparente equilibrio e serenità che il condannato sembra avere raggiunto nel recente periodo sono ancora estremamente precari“. La decisione assunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)ha bisogno diper via della suae dovrà quindia fare terapiadal. Questo sarà possibile perché il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso all’ex re dei paparazzi il differimento pena per un anno, nelle forme della detenzione domiciliare.sconterà quindi la sua pena a casa. “La condizione psicopatologica dipermane anche attualmente”, è scritto nel provvedimento notificato oggi ai difensori, gli avvocati Ivano Chiesa, Antonella Calcaterra e Cristina Morrone. E anche “l’apparente equilibrio e serenità che il condannato sembra avere raggiunto nel recente periodo sono ancora estremamente precari“. La decisione assunta ...

