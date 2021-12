“Endless loop” | il singolo delle Out Offline | nato nel periodo di lockdown

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dicono le artiste a proposito del: “Ogni giorno è lo stesso; guardo fuori dalla finestra ma non riesco a vedere nulla che si avvicini alla normalità” Da venerdì 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “” (HiFunk Records), il nuovoOut. “” nasce dal modo in cui due adolescenti hanno concepito ilpandemico. La vita non è stata semplice per nessuno in questi due anni di emergenza sanitaria, ma ognuno l’ha vissuta in modo diverso. Le due artiste diventano gli occhi della loro generazione e si fanno portavoci di un sentimento comune che racchiude stanchezza, nostalgia, condividendo la sensazione di vivere ogni giorno come se fosse ...

Advertising

RosadeiVenti_CE : Buongiorno, lettori cari ?? Siamo super emozionati: il romanzo d'esordio di #ElisaCavalli è finalmente online! Mist… - NatasciaRomina : Out Offline, 'Endless Loop' è il nuovo singolo! - FlashStyleMagaz : Out Offline, 'Endless Loop' è il nuovo singolo! - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Out Offline, “Endless Loop” è il nuovo singolo! - PrimaCommunica2 : Out Offline, “Endless Loop” è il nuovo singolo! -

Ultime Notizie dalla rete : Endless loop

L'Opinionista

" nasce dal modo in cui due adolescenti hanno concepito il periodo pandemico. La vita non è stata semplice per nessuno in questi due anni di emergenza sanitaria, ma ognuno l'ha vissuta in ...... i giocatori dovranno eliminare gli avversari e sfuggire alscegliendo tra la furtività e l'... La Fondazione e Awe , i due DLC che espandono la storia; La Spedizione , la modalitàdel ...Dicono le artiste a proposito del singolo: "Ogni giorno è lo stesso; guardo fuori dalla finestra ma non riesco a vedere nulla che si avvicini alla ...Loop Hero is the latest game to be offered for free in Epic Games Store’s 15 days of giveaways. It will be available until 4pm tomorrow (December 21). READ MORE: A love letter t ...