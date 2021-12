Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un gruppo di esperti israeliani ha raccomandato una quarta dose del vaccino anti Covid per le persone di oltre 60 anni e per gli operatori sanitari. Una decisione salutata dal primo ministro Naftali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un gruppo diisraeliani ha raccomandato unadel vaccino antiper le persone di oltre 60 anni e per gli. Una decisione salutata dal primo ministro Naftali ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - Adnkronos : Covid, #Israele: stop a viaggi in Italia e Usa. #ultimora - repubblica : Covid, Israele ha deciso: quarta dose di vaccino per over 60 e medici. Il premier Bennett: 'Cosi' fermeremo Omicron' - zazoomblog : Covid in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari - #Covid #Israele #esperti… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose -