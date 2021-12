Biagio D' Anelli molla la sua fidanzata in diretta | Se mi guardi così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 dicembre 2021) Silvana Curcio, ladiD'lasciata inal Grande Fratello Vip 2021? Nella scorsa puntata si è parlato di un'amicizia speciale trae Miriana Trevisan. Anzi, tra le due cose succedono, e in casa ci sono sempre più momenti di complicità tra loro; in giardino in particolare, anchee Miriana si sono scambiati baci e abbracci. L'ex Gieffino è molto riservato proprio perché ha un compagna fuori dalla casa, ma anche per grande rispetto per Miriana, "E' una persona pulita e non merita di essere maltrattata". Ma poi pronuncia una frase sul suo rapporto con la ragazza che cambia tutto: "Se bacio Miriana, la storia è finita". La donna che è al centro dell'amore amoroso di un editorialista è Silvana Curcio, compagna da lungo tempo di ...