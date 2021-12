Zidane-Psg: Leonardo svela tutta la verità in diretta! (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa PSG si pensa al futuro. Con molta probabilità il tecnico della prossima stagione non sarà Mauricio Pochettino, che finora non ha mai convinto a pieno la dirigenza. Ieri durante una diretta ad Europe1 il ds Leonardo ha parlato del futuro di Pochettino e dei contatti con Zidane. Zinedine Zidane, PSG, Leonardo“Non abbiamo mai contattato Zinedine Zidane o qualsiasi altro allenatore. Anche prima che Pochettino si unisse come nuovo manager, non abbiamo mai aperto alcun colloquio con Zidane”, queste le parole di Leonardo. A riportarlo è Fabrizio Romano. Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa PSG si pensa al futuro. Con molta probabilità il tecnico della prossima stagione non sarà Mauricio Pochettino, che finora non ha mai convinto a pieno la dirigenza. Ieri durante una diretta ad Europe1 il dsha parlato del futuro di Pochettino e dei contatti con. Zinedine, PSG,“Non abbiamo mai contattato Zinedineo qualsiasi altro allenatore. Anche prima che Pochettino si unisse come nuovo manager, non abbiamo mai aperto alcun colloquio con”, queste le parole di. A riportarlo è Fabrizio Romano.

