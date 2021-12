"Vuoi vedere tua figlia? Pagami o sparisco": madre ricattatrice condannata a un anno e sei mesi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per mesi ha tenuto sotto scacco l’ex marito chiedendo soldi per fargli vedere la figlia e passare il giusto tempo con lei. Una mamma bresciana è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione senza condizionale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Perha tenuto sotto scacco l’ex marito chiedendo soldi per farglilae passare il giusto tempo con lei. Una mamma bresciana è stataa une seidi reclusione senza condizionale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Advertising

Alessan07633755 : A parlato. Anche di Jessica basciano minchia raga vuoi vedere che la spunta Jessica? #GFVIP - GiovyDean : Oggi ho rimorchiato una ragazza dicendole: 'vuoi salire da me a vedere la collezione dei #Natale che non abbiamo sa… - ilbanale : Cazzata delle 16:45 Mercoledì Se vuoi vedere lo Special One Devi fare lo special Tamp One. Ok, Siberia meritata - Sex95Bi : RT @adrianoleo9: L’avete visto il video di denis a bordo del treno? seguimi, ritwitta e divertiti con tutti i miei video nel profilo… ne vu… - StarLor23659763 : RT @adrianoleo9: L’avete visto il video di denis a bordo del treno? seguimi, ritwitta e divertiti con tutti i miei video nel profilo… ne vu… -